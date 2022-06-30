Байден запутался в странах, которые вступают в НАТО

Байден назвал Швецию Швейцарией
Президент США Джо Байден поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО. Он перепутал страну с Швецией, когда комментировал вступление Швеции в НАТО. Оговорка произошла во время пресс-конференции саммита НАТО.
«Мы позвонили, чтобы поздравить Швейцарию… Ой, то есть Швецию. Я очень переживаю из-за расширения НАТО», — сказал Байден. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте альянса.
Ранее все страны НАТО пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны присоединятся к альянсу 5 июля.
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