НАТО пригласило Швецию и Финляндию вступить в Альянс

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Швеция и Финляндия получили официальное приглашение в НАТО Фото:

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Так же мы приняли новую стратегическую концепцию Альянса», — передает слова Столтенберга агентство DPA.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран.

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Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Так же мы приняли новую стратегическую концепцию Альянса», — передает слова Столтенберга агентство DPA. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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