НАТО пригласило Швецию и Финляндию вступить в Альянс

Швеция и Финляндия получили официальное приглашение в НАТО
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Так же мы приняли новую стратегическую концепцию Альянса», — передает слова Столтенберга агентство DPA.
Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде Турция поддержала заявки этих стран.
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