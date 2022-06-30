Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО через 5 дней

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. В то же время российский лидер отметил, что страны имеют полное право на вступление в альянс, передает «Царьград».
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Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса подпишут 5 июля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля», — заявил Столтенберг в ходе саммита НАТО. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте альянса. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. В то же время российский лидер отметил, что страны имеют полное право на вступление в альянс, передает «Царьград».