Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Содержания послания Путину неизвестно Фото:

Индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидером РФ.

«Важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Видодо на брифинге после встречи с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Содержание послания Видодо не уточнил. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание пока не изучено. «Что там — неизвестно», — приводит его слова RT.

Президент Индонезии прибыл в Россию через день после своего визита на Украину. Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине и ноябрьский саммит G20.

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Индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидером РФ. «Важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Видодо на брифинге после встречи с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Содержание послания Видодо не уточнил. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание пока не изучено. «Что там — неизвестно», — приводит его слова RT. Президент Индонезии прибыл в Россию через день после своего визита на Украину. Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине и ноябрьский саммит G20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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