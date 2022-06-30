Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского 30 июня 2022 в 20:16 Размер текста - 17 + Содержания послания Путину неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидером РФ. «Важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Видодо на брифинге после встречи с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Содержание послания Видодо не уточнил. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание пока не изучено. «Что там — неизвестно», — приводит его слова RT. Президент Индонезии прибыл в Россию через день после своего визита на Украину. Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине и ноябрьский саммит G20. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидером РФ. «Важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Видодо на брифинге после встречи с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Содержание послания Видодо не уточнил. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание пока не изучено. «Что там — неизвестно», — приводит его слова RT. Президент Индонезии прибыл в Россию через день после своего визита на Украину. Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине и ноябрьский саммит G20. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям