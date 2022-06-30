Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидером РФ.
«Важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог. Я передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту [России Владимиру] Путину», — сказал Видодо на брифинге после встречи с российским лидером. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Содержание послания Видодо не уточнил. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание пока не изучено. «Что там — неизвестно», — приводит его слова RT.
Президент Индонезии прибыл в Россию через день после своего визита на Украину. Путин обсудил с Видодо ситуацию на Украине и ноябрьский саммит G20.
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