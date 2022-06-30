«Известия»: в Херсоне произошел взрыв

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, взрыв, днр, воронка, разрушения, последствия обстрела, талаковка, линия фронта
В центре Херсона прогремел взрыв, сообщил военный корреспондент Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В центре города Херсон произошел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«В Херсоне мощный взрыв в центре города», — сообщает telegram-канал «Известия», ссылаясь на корреспондента Ивана Литомина. По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия жители заметили черный пакет возле в последствие разрушенного забора.

В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР.

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В центре города Херсон произошел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин. «В Херсоне мощный взрыв в центре города», — сообщает telegram-канал «Известия», ссылаясь на корреспондента Ивана Литомина. По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия жители заметили черный пакет возле в последствие разрушенного забора. В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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