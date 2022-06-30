«Известия»: в Херсоне произошел взрыв 30 июня 2022 в 21:14 Размер текста - 17 + В центре Херсона прогремел взрыв, сообщил военный корреспондент Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре города Херсон произошел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин. «В Херсоне мощный взрыв в центре города», — сообщает telegram-канал «Известия», ссылаясь на корреспондента Ивана Литомина. По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия жители заметили черный пакет возле в последствие разрушенного забора. В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В центре города Херсон произошел мощный взрыв. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин. «В Херсоне мощный взрыв в центре города», — сообщает telegram-канал «Известия», ссылаясь на корреспондента Ивана Литомина. По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия жители заметили черный пакет возле в последствие разрушенного забора. В Минобороны РФ сообщали о полном взятии Херсонской области под контроль Вооруженных сил России 15 марта. Это произошло в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса и помощь жителям ДНР и ЛНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям