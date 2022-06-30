Лещенко споет реквием по погибшим на Украине россиянам 30 июня 2022 в 22:41 Размер текста - 17 + Лев Лещенко посмотрит новую песню поэта Резника Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лев Лещенко рассмотрит предложение поэта Ильи Резника исполнить его реквием «Любимые не умирают». Композиция посвящена памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине. «Я с удовольствием посмотрю материал. То, что делает Илья, всегда драматургия высокого качества. Все, к чему он прикасается, носит оттенок великой поэзии», — заявил Лещенко NEWS.RU. Ранее Резник сообщил, что предложит Льву Лещенко спеть его новую песню. Поэт собирается представить песню во время своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в апреле 2023 года. Однако он заявил, что может выпустить ее раньше. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Лев Лещенко рассмотрит предложение поэта Ильи Резника исполнить его реквием «Любимые не умирают». Композиция посвящена памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине. «Я с удовольствием посмотрю материал. То, что делает Илья, всегда драматургия высокого качества. Все, к чему он прикасается, носит оттенок великой поэзии», — заявил Лещенко NEWS.RU. Ранее Резник сообщил, что предложит Льву Лещенко спеть его новую песню. Поэт собирается представить песню во время своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в апреле 2023 года. Однако он заявил, что может выпустить ее раньше. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям