Со стихийного мемориала исчезли рамки для фотографий и статуэтка ангела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске осквернили стихийный мемориал погибшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Неизвестные украли рамки для фотографий и статуэтку ангела. Об этом событии сообщили в социальных сетях.

«Сегодня поехали проверить фотографии Юрия Шатунова на заваленное кладбище и обнаружили, что рамки кто-то украл! И ангела тоже! У меня нет слов описать боль, которую я чувствую. Не могу сдержать слез», — поделился своими переживаниями автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Он также считает кощунством брать предметы с мемориала.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По информации telegram-канала 112, врачи потеряли много времени из-за того, что не смогли выехать вовремя. Друг певца Андрей Шишкин заявил, что Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска почтили его память и исполнили его хиты на парковке Завального кладбища. Мэр города Максим Афанасьев также посетил это мероприятие и прокомментировал смерть певца.

До осквернения стихийный мемориал известному певцу выглядел так Фото: пользователь социальной сети «ВКонтакте» Светлана Соколова

Сейчас со стихийного мемориала исчезли статуэтка ангела, ваза и рамки для фотографий. При этом сами фотографии оставили на месте Фото: группа «Главные новости Тобольска»