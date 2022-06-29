В Тобольске осквернили стихийный мемориал погибшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Неизвестные украли рамки для фотографий и статуэтку ангела. Об этом событии сообщили в социальных сетях.
«Сегодня поехали проверить фотографии Юрия Шатунова на заваленное кладбище и обнаружили, что рамки кто-то украл! И ангела тоже! У меня нет слов описать боль, которую я чувствую. Не могу сдержать слез», — поделился своими переживаниями автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Он также считает кощунством брать предметы с мемориала.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По информации telegram-канала 112, врачи потеряли много времени из-за того, что не смогли выехать вовремя. Друг певца Андрей Шишкин заявил, что Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска почтили его память и исполнили его хиты на парковке Завального кладбища. Мэр города Максим Афанасьев также посетил это мероприятие и прокомментировал смерть певца.
До осквернения стихийный мемориал известному певцу выглядел так
Фото: пользователь социальной сети «ВКонтакте» Светлана Соколова
Сейчас со стихийного мемориала исчезли статуэтка ангела, ваза и рамки для фотографий. При этом сами фотографии оставили на месте
Фото: группа «Главные новости Тобольска»
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В Тобольске осквернили стихийный мемориал погибшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Неизвестные украли рамки для фотографий и статуэтку ангела. Об этом событии сообщили в социальных сетях. «Сегодня поехали проверить фотографии Юрия Шатунова на заваленное кладбище и обнаружили, что рамки кто-то украл! И ангела тоже! У меня нет слов описать боль, которую я чувствую. Не могу сдержать слез», — поделился своими переживаниями автор поста в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Он также считает кощунством брать предметы с мемориала. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи из-за проблем с сердцем. По информации telegram-канала 112, врачи потеряли много времени из-за того, что не смогли выехать вовремя. Друг певца Андрей Шишкин заявил, что Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за длительных судебных тяжб за права на все композиции группы. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска почтили его память и исполнили его хиты на парковке Завального кладбища. Мэр города Максим Афанасьев также посетил это мероприятие и прокомментировал смерть певца.