Путин обозначил главные задачи Службы внешней разведки РФ

30 июня 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Глава России подчеркнул, что СВР должна следить за безопасностью россиян за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг, 30 июня, на выступлении в штаб-квартире СВР по случаю столетия разведки были названы основные задачи Службы внешней разведки. Их перечислил президент России Владимир Путин. «Как и раньше, один из приоритетов работы Службы внешней разведки является содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны в укреплении ее оборонного потенциала. Это направление всегда актуально, особенно сейчас на фоне попыток санкционного давления на Россию. Кстати говоря, мы хорошо с вами знаем, что в Советском Союзе страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе нас всегда пытались сдерживать», — отметил Путин, передает ТАСС. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя ослаблять внимание к безопасности российских граждан за рубежом. Он напомнил, что СВР должны продолжать собирать сведения о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут представлять угрозу для России. Также Путин определился с темой одного из следующих выступлений. Оно будет посвящено анализу развития ситуации в мире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В четверг, 30 июня, на выступлении в штаб-квартире СВР по случаю столетия разведки были названы основные задачи Службы внешней разведки. Их перечислил президент России Владимир Путин. «Как и раньше, один из приоритетов работы Службы внешней разведки является содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны в укреплении ее оборонного потенциала. Это направление всегда актуально, особенно сейчас на фоне попыток санкционного давления на Россию. Кстати говоря, мы хорошо с вами знаем, что в Советском Союзе страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе нас всегда пытались сдерживать», — отметил Путин, передает ТАСС. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя ослаблять внимание к безопасности российских граждан за рубежом. Он напомнил, что СВР должны продолжать собирать сведения о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут представлять угрозу для России. Также Путин определился с темой одного из следующих выступлений. Оно будет посвящено анализу развития ситуации в мире.