30 июня 2022

Путин обозначил главные задачи Службы внешней разведки РФ

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Глава России подчеркнул, что СВР должна следить за безопасностью россиян за рубежом Фото:

В четверг, 30 июня, на выступлении в штаб-квартире СВР по случаю столетия разведки были названы основные задачи Службы внешней разведки. Их перечислил президент России Владимир Путин.

«Как и раньше, один из приоритетов работы Службы внешней разведки является содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны в укреплении ее оборонного потенциала. Это направление всегда актуально, особенно сейчас на фоне попыток санкционного давления на Россию. Кстати говоря, мы хорошо с вами знаем, что в Советском Союзе страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе нас всегда пытались сдерживать», — отметил Путин, передает ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что нельзя ослаблять внимание к безопасности российских граждан за рубежом. Он напомнил, что СВР должны продолжать собирать сведения о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут представлять угрозу для России.

Также Путин определился с темой одного из следующих выступлений. Оно будет посвящено анализу развития ситуации в мире.

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В четверг, 30 июня, на выступлении в штаб-квартире СВР по случаю столетия разведки были названы основные задачи Службы внешней разведки. Их перечислил президент России Владимир Путин. «Как и раньше, один из приоритетов работы Службы внешней разведки является содействие в промышленном и технологическом развитии нашей страны в укреплении ее оборонного потенциала. Это направление всегда актуально, особенно сейчас на фоне попыток санкционного давления на Россию. Кстати говоря, мы хорошо с вами знаем, что в Советском Союзе страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе нас всегда пытались сдерживать», — отметил Путин, передает ТАСС. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя ослаблять внимание к безопасности российских граждан за рубежом. Он напомнил, что СВР должны продолжать собирать сведения о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут представлять угрозу для России. Также Путин определился с темой одного из следующих выступлений. Оно будет посвящено анализу развития ситуации в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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