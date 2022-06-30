Путин констатировал, что Запад сам себя загнал в ловушку

Коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — отметил российский лидер, выступая в четверг в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки. Трансляция шла по телеканалу «Россия-24». Он пояснил, что западные страны не смогли провести анализ развития ситуации в мире, а также ослабления своего влияния на мировой арене.
«В своей практической политике руководствуются одной целью — любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — констатировал российский лидер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 отметила, что, напротив, Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. По ее словам, этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.
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