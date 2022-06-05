Захарова: Запад давно перешел к разрыву отношений с Россией

06 июня 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Захарова отметила, что с политической точки зрения Евросоюз не может существовать без США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Об этом политик рассказала в эфире итальянского телеканала La7. «Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — сообщила Захарова. Ранее URA.RU писало, что представитель ведомства подтвердила закрытие воздушного пространства вокруг Сербии для самолета Сергея Лаврова. По словам Захаровой, такое решение является очередным закрытием канала коммуникации со стороны стран НАТО и ЕС. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России жесткие санкции. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Об этом политик рассказала в эфире итальянского телеканала La7. «Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — сообщила Захарова. Ранее URA.RU писало, что представитель ведомства подтвердила закрытие воздушного пространства вокруг Сербии для самолета Сергея Лаврова. По словам Захаровой, такое решение является очередным закрытием канала коммуникации со стороны стран НАТО и ЕС. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России жесткие санкции.