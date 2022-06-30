Монеточка заявила, что закрытие Гоголь-Центра — это предательство. Скрин

01 июля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Для Монеточки театр не может фактически существовать после смены руководства (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Свердловская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) назвала закрытие театра «Гоголь-Центр» — предательством. Заявление исполнительница сделала в своем telegram-канале. «Забавно читать ответ Минкульта РФ о том, что фактически „Гоголь-Центр“ останется на месте, просто там будут работать другие люди и сменится руководство. Не кривите душой, театра больше нет. Театр — это не вывеска над дверью, а люди со своими взглядами, прочтениями и позицией <…> Для меня это [закрытие] и есть настоящее предательство. Предательство своей культуры, молодежи, надежд и обещаний», — говорится в сообщении. В ночь с 29-го на 30-е июня стало известно о смене руководства «Гоголь-Центра». Место худрука, которое с февраля 2021-го года занимал ученик Кирилла Серебренникова Алексей Агранович, досталось режиссеру Антону Яковлеву. Такое решение принял учредитель — департамент культуры Москвы. 30-го июня в театре состоялась финальная постановка. До Аграновича худруком «Гоголь-Центра» был режиссер Кирилл Серебренников. Он создал театральный центр на базе расформированного в 2012-м году Московского драматического театра имени Гоголя. В начале 2021-го года департамент культуры Москвы не продлил контракт с Серебренниковым. Серебренников был осужден по обвинению в мошенничестве. Его обвиняли в краже бюджетных средств, выделенных для «Гоголь-центра». Мещанский районный суд в 2020-м году признал его виновным, Серебренников был приговорен к трем годам условно. Режиссер утверждал, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление. Скрин поста Монеточки в telegram-канале Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) назвала закрытие театра «Гоголь-Центр» — предательством. Заявление исполнительница сделала в своем telegram-канале. «Забавно читать ответ Минкульта РФ о том, что фактически „Гоголь-Центр“ останется на месте, просто там будут работать другие люди и сменится руководство. Не кривите душой, театра больше нет. Театр — это не вывеска над дверью, а люди со своими взглядами, прочтениями и позицией <…> Для меня это [закрытие] и есть настоящее предательство. Предательство своей культуры, молодежи, надежд и обещаний», — говорится в сообщении. В ночь с 29-го на 30-е июня стало известно о смене руководства «Гоголь-Центра». Место худрука, которое с февраля 2021-го года занимал ученик Кирилла Серебренникова Алексей Агранович, досталось режиссеру Антону Яковлеву. Такое решение принял учредитель — департамент культуры Москвы. 30-го июня в театре состоялась финальная постановка. До Аграновича худруком «Гоголь-Центра» был режиссер Кирилл Серебренников. Он создал театральный центр на базе расформированного в 2012-м году Московского драматического театра имени Гоголя. В начале 2021-го года департамент культуры Москвы не продлил контракт с Серебренниковым. Серебренников был осужден по обвинению в мошенничестве. Его обвиняли в краже бюджетных средств, выделенных для «Гоголь-центра». Мещанский районный суд в 2020-м году признал его виновным, Серебренников был приговорен к трем годам условно. Режиссер утверждал, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление.