Пермяки смогут улететь с горы на сказочном фестивале

В программе — конкурсы, забавы и угощение Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Кын Пермского края на вершине горы «Орел» 2 июля пройдет фестиваль народного творчества «Сказы скалы Орел». Организаторы фестиваля сообщают, что подготовили большую и очень интересную программу.

«Наш фестиваль уже стал традиционным и каждый годом мы добавляем в него что-то новое. В этот раз мы предложили писателям и поэтам со всего края из наших небольших сказов и легенд о горе „Орел“ сделать развернутые материалы. И нам прислали 13 интереснейших произведений, настоящих сказок, из которых можно целый сборник собрать», — рассказала куратор фестиваля Наталья Михайлова корреспонденту URA.RU. На конкурсной площадке фестиваля гостей ждут и другие состязания: детский вокальный конкурс «Орлята учатся летать», творческий семейный конкурс «Орлиное гнездо», Игровая программа для детей по мотивам сказов П. П. Бажова, различные творческие мастер-классы и выставки.

Многие участники фестиваля больше всего ждут кулинарный поединок «Орла басням не кормят». Повара будут готовить пирожки с самыми разными начинками на открытом огне. Еще одно ожидаемое и яркое событие — полеты на паралете от аэроклуба «Аэропрофи». Все желающие смогут полетать и увидеть Кын с высоты орлиного полета.

Также в деревне Новопетровка Пермского края 6 июля пройдет традиционный эстонский праздник «Липка», кульминацией которого станет сожжение дерева. Фестиваль собирает вместе эстонцев, русских, татар, башкир, марийцев, немцев, жителей Октябрьского района и соседних регионов.

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