Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ без права пересдачи

Ученик попался со шпаргалкой на экзамене по истории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории с экзамена выгнали школьника без права пересдачи в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«На ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение порядка проведения. За наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году», — заявил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В резервный день экзамен по истории сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, не явившиеся на экзамен, а также выпускники прошлых лет. В субботу, 2 июля, в регионе состоится заключительный день проведения экзаменов. Для участников расписанием предусмотрен резервный день по всем предметам.