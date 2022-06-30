30 июня 2022

Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ без права пересдачи

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, литература, егэ, экзамен, тест, волнение, школа45
Ученик попался со шпаргалкой на экзамене по истории Фото:

В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории с экзамена выгнали школьника без права пересдачи в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«На ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение порядка проведения. За наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году», — заявил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В резервный день экзамен по истории сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, не явившиеся на экзамен, а также выпускники прошлых лет. В субботу, 2 июля, в регионе состоится заключительный день проведения экзаменов. Для участников расписанием предусмотрен резервный день по всем предметам.

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В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории с экзамена выгнали школьника без права пересдачи в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра. «На ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение порядка проведения. За наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году», — заявил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. В резервный день экзамен по истории сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, не явившиеся на экзамен, а также выпускники прошлых лет. В субботу, 2 июля, в регионе состоится заключительный день проведения экзаменов. Для участников расписанием предусмотрен резервный день по всем предметам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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