Производство лекарств и медицинских изделий в Челябинской области снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, упало в январе—мае 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27,4%. Эти данные привел Челстат в своем отчете о развитии промышленного производства.

«Производстве медицинских изделий и препаратов в январе—мае 2022 года составило 72,6% к такому периоду прошлого, сократившись на 27,4%, производство изделий, относимых к группе прочих, уменьшилось на 20,8%», — сообщил Челстат.

Рост на треть — 30,2% — продемонстрировало изготовление текстильных изделий, машин и оборудования — на 18,9%. Среди прочих лидеров роста — производстве резиновых изделий и мебели. Падение наблюдалось в полиграфической отрасли, изготовлении автотранспорта и прицепов.

Среди факторов, которые негативно влияют на производственный комплекс, в марте руководители предприятий, по данным Челстата, называли неопределенность экономической ситуации (55% респондентов), высокий уровень налогообложения (46%) и недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке (38%).

Проблема спроса частично уже решена за счет действия программы по импортозамещению товаров, ушедших с российского рынка в результате санкций. Ограничения ряд иностранных государств ввели после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Негативные последствия санкций ощущаются также в самих недружественных странах: там выросла инфляция и не хватает товаров, производимых российскими компаниями.

В Челябинске назвали лидеров роста и падения с начала 2022 года по экономическим отраслям Фото: Челстат

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