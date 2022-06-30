В Кургане закрывается компания, зарабатывающая на распродаже IKEA

01 июля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Курганская компания, зарабатывающая на доставке заказов от иностранных брендов, закрывается после распродажи IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU Транспортная компания «ИкеаДом 45» вынужденно закрывается после распродажи IKEA. Об этом URA.RU рассказала представитель фирмы Ирина Петрова. «Уход шведской компании уже сказался на нас достаточно серьезно. На сегодняшний день мы отказались от аренды офиса, уволили бухгалтера. После того, как мы доставим товары с распродажи, мы будем закрывать предприятие», — говорит Петрова. Организация занимается доставкой заказов из Екатеринбурга в Курган. Фирма выкупает товары не только из магазина сети IKEA, но и таких брендов, как Leroy Merlin, Hoff и Obi. «Другие магазины были лишь попутным направлением, скорее всего мы их не будем развивать, потому что объем заказов несравним с IKEA», — отметила Петрова. Ранее URA.RU писало, что, в связи с финальной распродажей IKEA, курганцы в панике оформляют заказы на товары шведского бренда, заявившего об уходе из России. Поскольку магазин решил реализовать остатки, товаров на всех может не хватить. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Транспортная компания «ИкеаДом 45» вынужденно закрывается после распродажи IKEA. Об этом URA.RU рассказала представитель фирмы Ирина Петрова. «Уход шведской компании уже сказался на нас достаточно серьезно. На сегодняшний день мы отказались от аренды офиса, уволили бухгалтера. После того, как мы доставим товары с распродажи, мы будем закрывать предприятие», — говорит Петрова. Организация занимается доставкой заказов из Екатеринбурга в Курган. Фирма выкупает товары не только из магазина сети IKEA, но и таких брендов, как Leroy Merlin, Hoff и Obi. «Другие магазины были лишь попутным направлением, скорее всего мы их не будем развивать, потому что объем заказов несравним с IKEA», — отметила Петрова. Ранее URA.RU писало, что, в связи с финальной распродажей IKEA, курганцы в панике оформляют заказы на товары шведского бренда, заявившего об уходе из России. Поскольку магазин решил реализовать остатки, товаров на всех может не хватить.