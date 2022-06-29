Из-за ухода IKEA курганцы повально скупают мебель и декор

Жители Кургана активно заказывают товары на IKEA перед ее уходом из России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Кургана стали активно заказывать мебель, декор и вещи от шведской компании IKEA. Ажиотажный спрос наблюдается на фоне заявлений представителей IKEA о финальной распродаже перед уходом. Об этом URA.RU рассказала представитель транспортной компании «ИкеаДом 45» Ирина Петрова.

«Из-за ухода IKEA курганцы стали ажиотажно скупать товары, заказы выросли в разы! Чувствуются депрессивные настроения среди людей. Им нравился бренд за его демократичные цены, качество и безопасность, все-таки он был сертифицирован и проверен. Сейчас найти мебель, которая соответствовала бы этим критериям, будет сложно», — говорит Петрова.

Поскольку в распродаже первоочередным правом на покупку обладают сотрудники компании, то для обычных покупателей товаров может не хватить. «Это распродажа остатков, на которой сотрудники будут покупать товары не только себе, но и родственникам. Продукция расходится очень быстро, не все заказанные товары могут находиться на складах», — рассказывает Петрова.

В «ИкеаДом 45» отметили, что курганцы сейчас чаще всего заказывают столы и стулья, а также постельное белье. По словам Петровой, ранее их услугами часто пользовались детские лагеря, владельцы гостиничного бизнеса и областная клиническая больница им. Красного креста, которая обставляла мебелью из IKEA детские игровые комнаты.

Ранее URA.RU писало, что после заявления компании об уходе с российского рынка, курганцы массово продают мебель и декор от IKEA. На сайте Avito выставлено более 400 объявлений о продаже столов, стульев и игрушек от популярного бренда.

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