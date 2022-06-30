Свердловского мэра оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Суд оштрафовал главу Богдановича (Свердловская область) Павла Мартьянова на 200 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Богдановичского городского суда.
«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что глава городского округа Богданович в период с декабря 2019 года по январь 2020 года, из корыстной и иной личной заинтересованности. Суд признал Павла Мартьянова виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также Мартьянова суд признал виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности. Ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. «От исполнения наказания по данной статье он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения», — уточнили в пресс-службе.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Суд оштрафовал главу Богдановича (Свердловская область) Павла Мартьянова на 200 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Богдановичского городского суда. «В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что глава городского округа Богданович в период с декабря 2019 года по январь 2020 года, из корыстной и иной личной заинтересованности. Суд признал Павла Мартьянова виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Также Мартьянова суд признал виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности. Ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. «От исполнения наказания по данной статье он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения», — уточнили в пресс-службе.