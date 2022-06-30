30 июня 2022

«Сургутнефтегаз» отказался от поддержки властей ради акционеров

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ПАО «Сургутнефтегаз» продолжит выплачивать акционерам дивиденды Фото:

Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Это следует из официального сообщения компании на сайте «Федресурс».

«ПАО „Сургутнефтегаз“ заявляет об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок шесть месяцев. С даты опубликования настоящего заявления действие моратория не распространяется на ПАО „Сургутнефтегаз“», — сказано в сообщении. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды.

Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.

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Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Это следует из официального сообщения компании на сайте «Федресурс». «ПАО „Сургутнефтегаз“ заявляет об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок шесть месяцев. С даты опубликования настоящего заявления действие моратория не распространяется на ПАО „Сургутнефтегаз“», — сказано в сообщении. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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