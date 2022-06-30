«Сургутнефтегаз» отказался от поддержки властей ради акционеров

01 июля 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

ПАО «Сургутнефтегаз» продолжит выплачивать акционерам дивиденды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Это следует из официального сообщения компании на сайте «Федресурс». «ПАО „Сургутнефтегаз“ заявляет об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок шесть месяцев. С даты опубликования настоящего заявления действие моратория не распространяется на ПАО „Сургутнефтегаз“», — сказано в сообщении. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Это следует из официального сообщения компании на сайте «Федресурс». «ПАО „Сургутнефтегаз“ заявляет об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок шесть месяцев. С даты опубликования настоящего заявления действие моратория не распространяется на ПАО „Сургутнефтегаз“», — сказано в сообщении. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.