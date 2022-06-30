30 июня 2022

Компания челябинского олигарха отказалась от выплат

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, портрет, зюзин игорь
Игорь Зюзин получил поддержку акционеров на годовом собрании Фото:

Компания «Мечел» с основными активами в Челябинске, совет директоров которой возглавляет Игорь Зюзин, не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение об этом собрание акционеров приняло 30 июня.

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 3 рубля 48 копеек на одну акцию», — говорится в решении акционеров.

На выплаты по привилегированным акциям предусмотрена сумма в размере 482 миллиона 874 тысячи рублей. Нераспределенная прибыль чуть превысит полтора миллиарда рублей. Она останется в распоряжении компании.

Биржевой курс обыкновенных акций на фоне этой новости изменился к моменту написания новости незначительно. Акции потеряли в цене 2,05%. Накануне бумаги росли в ожидании более оптимистичного решения.

В своем обращении к акционерам Игорь Зюзин обратил внимание на то, что в апреле 2020 года компании удалось согласовать условия 10-летней реструктуризации с крупнейшими кредиторами «Мечела» — держателями 88% долга. Зюзин оценил как положительный факт продажи «Эльгаугля», средства от реализации которого направлены на выполнение финансовых обязательств. Собрание акционеров большинством голосов поддержало это решение.

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Компания «Мечел» с основными активами в Челябинске, совет директоров которой возглавляет Игорь Зюзин, не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение об этом собрание акционеров приняло 30 июня. «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 3 рубля 48 копеек на одну акцию», — говорится в решении акционеров. На выплаты по привилегированным акциям предусмотрена сумма в размере 482 миллиона 874 тысячи рублей. Нераспределенная прибыль чуть превысит полтора миллиарда рублей. Она останется в распоряжении компании. Биржевой курс обыкновенных акций на фоне этой новости изменился к моменту написания новости незначительно. Акции потеряли в цене 2,05%. Накануне бумаги росли в ожидании более оптимистичного решения. В своем обращении к акционерам Игорь Зюзин обратил внимание на то, что в апреле 2020 года компании удалось согласовать условия 10-летней реструктуризации с крупнейшими кредиторами «Мечела» — держателями 88% долга. Зюзин оценил как положительный факт продажи «Эльгаугля», средства от реализации которого направлены на выполнение финансовых обязательств. Собрание акционеров большинством голосов поддержало это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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