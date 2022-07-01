Лавров назвал смешным заявление, что НАТО — оборонительный альянс

01 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров высказался о целях НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявление Белого дома, что НАТО является оборонительным альянсом, — это глупо и смешно. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета. «Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — высказался Лавров, трансляция велась на сайте МИД РФ. По его словам, альянс не скрывает, что следующую линию обороны собирается провести в Южно-Китайском море. Смысл существования организации был утрачен после исчезновения Варшавского договора и СССР, считает Лавров. В тот период можно было выстроить единое пространство безопасности и экономического сотрудничества, цитирует RT главу МИД России. В НАТО готовились к конфликту с Россией с 2014 года, признался генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России это не новость. Столтенберг сообщал о планах НАТО усилить численность на восточном направлении. В Кремле также считают, что организацию создали для агрессии, а не для обороны, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Заявление Белого дома, что НАТО является оборонительным альянсом, — это глупо и смешно. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета. «Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — высказался Лавров, трансляция велась на сайте МИД РФ. По его словам, альянс не скрывает, что следующую линию обороны собирается провести в Южно-Китайском море. Смысл существования организации был утрачен после исчезновения Варшавского договора и СССР, считает Лавров. В тот период можно было выстроить единое пространство безопасности и экономического сотрудничества, цитирует RT главу МИД России. В НАТО готовились к конфликту с Россией с 2014 года, признался генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России это не новость. Столтенберг сообщал о планах НАТО усилить численность на восточном направлении. В Кремле также считают, что организацию создали для агрессии, а не для обороны, передает телеканал 360.