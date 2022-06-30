В ЯНАО строитель скрыл десятки миллионов налогов

Руководитель строительной фирмы вносил в налоговые декларации ложные сведения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель строительной фирмы в Лабытнанги предстанет перед судом за ложные сведения, которые он вносил в декларации, чтобы не платить налоги. Как сообщает СКР по ЯНАО, обвиняемый пытался утаить более 46 миллионов рублей.

«По данным следствия, в городе Лабытнанги директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляя деятельность в сфере строительства и подготовки строительных площадок, в 2016 и 2017 годах путем заключения субподрядных договоров, носивших фиктивный характер с организациями — однодневками, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты НДС в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, раскрыть преступление удалось сотрудникам налоговой инспекции совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Лабытнанги. Правоохранителям удалось собрать все доказательства, разоблачающие действия обвиняемого. «Во время расследования обвиняемый полностью погасил ущерб, причиненный налоговым преступлением. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что руководитель Надымской строительной компании «ЯмалСтройМеханизация» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей. Он также вносил в налоговые декларации ложные сведения.