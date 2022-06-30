Полиция: сургутянку, оскорбившую русских, ждет наказание

01 июля 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Полиция составила протокол об административном правонарушении на Раю Мамедову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция возбудила дело об административном правонарушении сургутянки Раи Мамедовой, которая оскорбила в социальных сетях русских людей на фоне бытового конфликта с соседом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Полицейские проводят комплекс мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Женщина приносит извинения за свои высказывания», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО. Источник URA.RU в правоохранительных органах также добавил, что Мамедова в голосовых сообщениях угрожала соседям, что устроит им проблемы благодаря наличию связей в полиции и прокуратуре. «Это вранье, никаких работающих родственников в правоохранительных органах у нее нет», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое соседом по дому. Сургутянин снял нескольких детей, которые хулиганили в подъезде. Среди них оказался и ребенок Мамедовой. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Полиция возбудила дело об административном правонарушении сургутянки Раи Мамедовой, которая оскорбила в социальных сетях русских людей на фоне бытового конфликта с соседом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Полицейские проводят комплекс мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Женщина приносит извинения за свои высказывания», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО. Источник URA.RU в правоохранительных органах также добавил, что Мамедова в голосовых сообщениях угрожала соседям, что устроит им проблемы благодаря наличию связей в полиции и прокуратуре. «Это вранье, никаких работающих родственников в правоохранительных органах у нее нет», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое соседом по дому. Сургутянин снял нескольких детей, которые хулиганили в подъезде. Среди них оказался и ребенок Мамедовой. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников.