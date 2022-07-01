В Челябинске резко вырос спрос на вторичное жилье

Вторичное жилье становится востребованным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в июне по сравнению с маем резко вырос спрос на вторичное жилье. Как сообщила URA.RU руководитель направления по продаже новостроек центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Кристина Панферова, это связано со снижением ипотечных ставок.

«Больше всего, по итогам нашего агентства, оживился рынок вторичного жилья. Во многом это произошло благодаря снижению ипотечных ставок с мая по июнь практически в три раза. Сейчас банки одобряют „вторичку“ в среднем по ставке 10,5-11,5%», — рассказала Панферова.

Также, по ее словам, рост спроса на вторичном рынке вырос за счет того, что собственники квартир начали активно снижать цены. Как отметила Панферова, ранее продавцы такой недвижимости необоснованно завышали цены.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Челябинске составляет 65 тысяч рублей в однокомнатных квартирах, 57 тысяч рублей в двух- и трехкомнатных апартаментах. Согласно сервису SRG, в период с мая по июнь в Челябинске было замечено снижение цен на вторичном рынке на 0,21%.

Ранее в июне в регионе наблюдался рост спроса на ипотеку на фоне смягчения условий кредитования. По данным банка ВТБ челябинцы с начала лета провели более 110 ипотечных сделок, что на 20% превысило аналогичный показатель за май.