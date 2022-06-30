Силовики устроили массовые проверки на транспорте, в тепличных комплексах и на стройках (фото из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области в ходе операции «Нелегал — 2022» за сутки выявили 18 преступлений и возбудили 10 уголовных дел в сфере миграции. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в ГУ МВД по региону.

«За сутки выявлено 18 преступлений в сфере миграции, возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Пресечено 138 нарушений миграционного законодательства, нарушителям придется выплатить 279 тысяч рублей штрафов. 15 иностранцев будут выдворены из России в административном порядке, 11 из них поместили в Центр временного содержания полицейского главка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Операция была направлена на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции. В ней, помимо полицейских, участвовали сотрудниками ФСБ, силовую поддержку осуществлял отряд спецназа «Гром». Мероприятия прошли в тепличных комплексах, на рынках и стройках региона.

Фото: Проверки при участии спецназа прошли на стройках, предприятиях АПК и на транспорте