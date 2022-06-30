30 июня 2022

Полиция и ФСБ устроили зачистку мигрантов в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
Силовики устроили массовые проверки на транспорте, в тепличных комплексах и на стройках (фото из архива) Фото:

В Челябинской области в ходе операции «Нелегал — 2022» за сутки выявили 18 преступлений и возбудили 10 уголовных дел в сфере миграции. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в ГУ МВД по региону.

«За сутки выявлено 18 преступлений в сфере миграции, возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Пресечено 138 нарушений миграционного законодательства, нарушителям придется выплатить 279 тысяч рублей штрафов. 15 иностранцев будут выдворены из России в административном порядке, 11 из них поместили в Центр временного содержания полицейского главка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Операция была направлена на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции. В ней, помимо полицейских, участвовали сотрудниками ФСБ, силовую поддержку осуществлял отряд спецназа «Гром». Мероприятия прошли в тепличных комплексах, на рынках и стройках региона.

Фото:

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В Челябинской области в ходе операции «Нелегал — 2022» за сутки выявили 18 преступлений и возбудили 10 уголовных дел в сфере миграции. Об этом сообщили URA.RU 1 июля в ГУ МВД по региону. «За сутки выявлено 18 преступлений в сфере миграции, возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Пресечено 138 нарушений миграционного законодательства, нарушителям придется выплатить 279 тысяч рублей штрафов. 15 иностранцев будут выдворены из России в административном порядке, 11 из них поместили в Центр временного содержания полицейского главка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Операция была направлена на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции. В ней, помимо полицейских, участвовали сотрудниками ФСБ, силовую поддержку осуществлял отряд спецназа «Гром». Мероприятия прошли в тепличных комплексах, на рынках и стройках региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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