Глава СК РФ призвал запретить «безнравственные» шоу на ТВ

01 июля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Бастрыкин призвал убрать из программ сцены насилия и жестокости Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить «безнравственные» шоу на телевидении, чтобы защитить молодежь от «информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Также он заявил, что надо исключить из федеральной сетки вещания программы со сценами насилия и жестокости. «[Нужно] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности. Исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил глава СК РФ в интервью РИА «Новости». По словам Бастрыкина, влияние данной информации на преступность, агрессию и интеллектуальное развитие молодежи давно доказано. Также с 2012 года действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Целью данного закона является ограждение несовершеннолетних от вредной для них информации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить «безнравственные» шоу на телевидении, чтобы защитить молодежь от «информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Также он заявил, что надо исключить из федеральной сетки вещания программы со сценами насилия и жестокости. «[Нужно] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности. Исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил глава СК РФ в интервью РИА «Новости». По словам Бастрыкина, влияние данной информации на преступность, агрессию и интеллектуальное развитие молодежи давно доказано. Также с 2012 года действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Целью данного закона является ограждение несовершеннолетних от вредной для них информации.