30 июня 2022
29 июня 2022

Жителям ЯНАО сделают скидку на кофе в свою кружку

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
Любители кофе смогут получить 13 процентов скидки, если придут со своей кружкой Фото:

Владельцы сети кофеен в Ноябрьске сделают покупателям скидку, если те придут за напитком со своей кружкой. Такая акция запущена для того, чтобы жители округа пришли к осознанному потреблению и отказались от бумажных стаканчиков, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В Ноябрьске сеть кофеен „COFFE MOOSE“ сделала скидку в 13 процентов любителям кофе, которые приходят за напитком со своей кружкой. Акцию „Чистый Ямал — сохраним вместе!“ поддержали волонтеры проекта „Будущее Арктики“. Активисты планируют подключить к проекту как можно больше предпринимателей и неравнодушных жителей, а также проводить различные акции и розыгрыши с ценными подарками в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель проекта «Будущее Арктики» в Ноябрьске Андрей Булаев, каждый год для производства одноразовых бумажных стаканчиков вырубают 32 миллиона деревьев. Участвуя в такой акции жители региона помогут сохранить природу.

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Владельцы сети кофеен в Ноябрьске сделают покупателям скидку, если те придут за напитком со своей кружкой. Такая акция запущена для того, чтобы жители округа пришли к осознанному потреблению и отказались от бумажных стаканчиков, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «В Ноябрьске сеть кофеен „COFFE MOOSE“ сделала скидку в 13 процентов любителям кофе, которые приходят за напитком со своей кружкой. Акцию „Чистый Ямал — сохраним вместе!“ поддержали волонтеры проекта „Будущее Арктики“. Активисты планируют подключить к проекту как можно больше предпринимателей и неравнодушных жителей, а также проводить различные акции и розыгрыши с ценными подарками в социальных сетях», — говорится в сообщении. Как рассказал руководитель проекта «Будущее Арктики» в Ноябрьске Андрей Булаев, каждый год для производства одноразовых бумажных стаканчиков вырубают 32 миллиона деревьев. Участвуя в такой акции жители региона помогут сохранить природу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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