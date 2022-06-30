Жителям ЯНАО сделают скидку на кофе в свою кружку

Любители кофе смогут получить 13 процентов скидки, если придут со своей кружкой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владельцы сети кофеен в Ноябрьске сделают покупателям скидку, если те придут за напитком со своей кружкой. Такая акция запущена для того, чтобы жители округа пришли к осознанному потреблению и отказались от бумажных стаканчиков, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В Ноябрьске сеть кофеен „COFFE MOOSE“ сделала скидку в 13 процентов любителям кофе, которые приходят за напитком со своей кружкой. Акцию „Чистый Ямал — сохраним вместе!“ поддержали волонтеры проекта „Будущее Арктики“. Активисты планируют подключить к проекту как можно больше предпринимателей и неравнодушных жителей, а также проводить различные акции и розыгрыши с ценными подарками в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель проекта «Будущее Арктики» в Ноябрьске Андрей Булаев, каждый год для производства одноразовых бумажных стаканчиков вырубают 32 миллиона деревьев. Участвуя в такой акции жители региона помогут сохранить природу.