30 июня 2022

Тюменским мэрам хотят поднять оклады. Суммы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Оклады мэров повысят на 4%, вслед за ними вырастет и зарплата Фото:

Департамент финансов Тюменской области предложил поднять оклады глав городов, районов и сельских поселений региона. Соответствующий документ находится в стадии общественного обсуждения, он опубликован на портале правительства. Индексация составит порядка 4%.

«Внести изменения в постановление о нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. Таблицу к приложению изложить в новой редакции», — говорится в документе.

Согласно вносимым изменениям, власти хотят повысить должностные оклады глав администраций городов, районов и сельских поселений Тюменской области. Индексация составит порядка 4%.

Оклады глав мэрий зависят от численности граждан. К примеру, так как население Тюмени составляет более 500 тысяч человек, мэр Руслан Кухарук сейчас имеет оклад в размере 153 343 рублей. Если новый документ примут, он увеличится до 159 477 рублей в месяц.

Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев получит к своему окладу еще 4 293 рубля, он достигнет 111 610 рублей в месяц. Мэр Ишима Федор Шишкин получит оклад в 67 471 рубль (+2 595), столько же — глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Вячеславу Смелику (Ялуторовск) и Александру Ледакову (Голышмановский городской округ) «накинут» по 2 507 рублей. Их оклады увеличатся до 65 171 рубля в месяц.

В документе, размещенном на сайте правительства области, не поясняется, по какой причине намечена индексация. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Департамент финансов Тюменской области предложил поднять оклады глав городов, районов и сельских поселений региона. Соответствующий документ находится в стадии общественного обсуждения, он опубликован на портале правительства. Индексация составит порядка 4%. «Внести изменения в постановление о нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. Таблицу к приложению изложить в новой редакции», — говорится в документе. Согласно вносимым изменениям, власти хотят повысить должностные оклады глав администраций городов, районов и сельских поселений Тюменской области. Индексация составит порядка 4%. Оклады глав мэрий зависят от численности граждан. К примеру, так как население Тюмени составляет более 500 тысяч человек, мэр Руслан Кухарук сейчас имеет оклад в размере 153 343 рублей. Если новый документ примут, он увеличится до 159 477 рублей в месяц. Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев получит к своему окладу еще 4 293 рубля, он достигнет 111 610 рублей в месяц. Мэр Ишима Федор Шишкин получит оклад в 67 471 рубль (+2 595), столько же — глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. Вячеславу Смелику (Ялуторовск) и Александру Ледакову (Голышмановский городской округ) «накинут» по 2 507 рублей. Их оклады увеличатся до 65 171 рубля в месяц. В документе, размещенном на сайте правительства области, не поясняется, по какой причине намечена индексация. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...