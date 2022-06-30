Оклады мэров повысят на 4%, вслед за ними вырастет и зарплата Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент финансов Тюменской области предложил поднять оклады глав городов, районов и сельских поселений региона. Соответствующий документ находится в стадии общественного обсуждения, он опубликован на портале правительства. Индексация составит порядка 4%.

«Внести изменения в постановление о нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. Таблицу к приложению изложить в новой редакции», — говорится в документе.

Согласно вносимым изменениям, власти хотят повысить должностные оклады глав администраций городов, районов и сельских поселений Тюменской области. Индексация составит порядка 4%.

Оклады глав мэрий зависят от численности граждан. К примеру, так как население Тюмени составляет более 500 тысяч человек, мэр Руслан Кухарук сейчас имеет оклад в размере 153 343 рублей. Если новый документ примут, он увеличится до 159 477 рублей в месяц.

Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев получит к своему окладу еще 4 293 рубля, он достигнет 111 610 рублей в месяц. Мэр Ишима Федор Шишкин получит оклад в 67 471 рубль (+2 595), столько же — глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Вячеславу Смелику (Ялуторовск) и Александру Ледакову (Голышмановский городской округ) «накинут» по 2 507 рублей. Их оклады увеличатся до 65 171 рубля в месяц.

В документе, размещенном на сайте правительства области, не поясняется, по какой причине намечена индексация. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

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