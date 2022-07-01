В Челябинске продлили режим «черного неба»

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Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, выбросы, нму, неблагоприятные метеоусловия, экология
До середины дня 4 июля челябинцы будут страдать от выбросов и запаха гари Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

Синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 4 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, с 20:00 пятницы, 1 июля, и до 12:00 понедельника, 4 июля, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия», — пояснили в ЕДДС.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) способствуют тому, что выбросы предприятий и автомобильного транспорта накапливаются в воздухе у земли. Особенно это чувствуется в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу.

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Синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 4 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС, с 20:00 пятницы, 1 июля, и до 12:00 понедельника, 4 июля, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия», — пояснили в ЕДДС. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) способствуют тому, что выбросы предприятий и автомобильного транспорта накапливаются в воздухе у земли. Особенно это чувствуется в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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