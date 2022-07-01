Аксенов сообщил о дымовой завесе у Крымского моста

В районе Крымского моста прозошло задымление Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Недалеко от Крымского моста в результате учений произошло задымление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и telegram-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что на мосту также произошло ДТП. «Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — заключил Аксенов.