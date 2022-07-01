Аксенов сообщил о дымовой завесе у Крымского моста

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
В районе Крымского моста прозошло задымление Фото:

Недалеко от Крымского моста в результате учений произошло задымление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и telegram-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что на мосту также произошло ДТП. «Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — заключил Аксенов.

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Недалеко от Крымского моста в результате учений произошло задымление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Крымской республики Сергей Аксенов. «По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и telegram-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта», — сообщил Аксенов. Глава Крыма сообщил, что на мосту также произошло ДТП. «Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — заключил Аксенов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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