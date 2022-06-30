Суббота для жителей ЯНАО станет самым теплым днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики предупредили, что на выходных в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшой дождь и местами сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В субботу, 2 июля, температура воздуха местами достигнет +21 градуса. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность. Также местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный может достигнуть до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В воскресенье температура достигнет + 11…+ 16°C и местами небольшой дождь. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. В первый рабочий день недели, жителей округа ожидает переменная облачность с небольшим дождем и температура воздуха + 12…+ 17°C.