30 июня 2022
29 июня 2022

Жителей ЯНАО ожидают ветреные выходные с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Суббота для жителей ЯНАО станет самым теплым днем Фото:

Синоптики предупредили, что на выходных в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшой дождь и местами сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В субботу, 2 июля, температура воздуха местами достигнет +21 градуса. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность. Также местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный может достигнуть до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В воскресенье температура достигнет + 11…+ 16°C и местами небольшой дождь. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. В первый рабочий день недели, жителей округа ожидает переменная облачность с небольшим дождем и температура воздуха + 12…+ 17°C.

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Синоптики предупредили, что на выходных в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшой дождь и местами сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В субботу, 2 июля, температура воздуха местами достигнет +21 градуса. Днем и ночью будет наблюдаться переменная облачность. Также местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный может достигнуть до 18 м/с», — говорится в сообщении. В воскресенье температура достигнет + 11…+ 16°C и местами небольшой дождь. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. В первый рабочий день недели, жителей округа ожидает переменная облачность с небольшим дождем и температура воздуха + 12…+ 17°C.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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