Курганские медики уехали получать опыт в Мордовии. Фото

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Город. Курган, поликлиника, медицина, скорая помощь, больница, машина скорой помощи
Курганская делегация от департамента здравоохранения уехала в Мордовию на три дня Фото:

Руководство департамента здравоохранения Курганской области вместе с главврачами местных больниц находится с трехдневным визитом в Республике Мордовии. Основная цель — обмен опытом, заявил глава курганского депздрава Алексей Сигидаев.

«Мы увидели, как организован процесс оказания медицинской помощи в области клинических заболеваний, онкологии, психиатрии, детских болезней, как выстроена логистика работы скорой медицинской помощи и информационно-аналитического центра. Рассказали о своих наработках и взяли на вооружение их успешный опыт», — приводит слова Сигидаева пресс-служба курганского губернатора.

Помимо Сигидаева, в состав делегации вошли замглавы депздрава Елена Островских, главврач Центра профилактики Татьяна Пястолова, и. о. главврача Кетовской ЦРБ Игорь Радионов, и. о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин, директор Медицинского информационно-аналитического центра Елена Петровская. Они встретились с представителями Министерства здравоохранения Мордовии, руководителями местных медорганизаций, посетили медицинские учреждения региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в рамках реформы системы здравоохранения вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Власти считают, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала.

Делегация Курганской области под руководством Алексея Сигидаева (в центре фото) посетила Мордовию
Курганцы посетили мордовские больницы
Курганские и мордовские медики обменялись опытом
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Руководство департамента здравоохранения Курганской области вместе с главврачами местных больниц находится с трехдневным визитом в Республике Мордовии. Основная цель — обмен опытом, заявил глава курганского депздрава Алексей Сигидаев. «Мы увидели, как организован процесс оказания медицинской помощи в области клинических заболеваний, онкологии, психиатрии, детских болезней, как выстроена логистика работы скорой медицинской помощи и информационно-аналитического центра. Рассказали о своих наработках и взяли на вооружение их успешный опыт», — приводит слова Сигидаева пресс-служба курганского губернатора. Помимо Сигидаева, в состав делегации вошли замглавы депздрава Елена Островских, главврач Центра профилактики Татьяна Пястолова, и. о. главврача Кетовской ЦРБ Игорь Радионов, и. о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин, директор Медицинского информационно-аналитического центра Елена Петровская. Они встретились с представителями Министерства здравоохранения Мордовии, руководителями местных медорганизаций, посетили медицинские учреждения региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в рамках реформы системы здравоохранения вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Власти считают, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала.
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