Курганская делегация от департамента здравоохранения уехала в Мордовию на три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство департамента здравоохранения Курганской области вместе с главврачами местных больниц находится с трехдневным визитом в Республике Мордовии. Основная цель — обмен опытом, заявил глава курганского депздрава Алексей Сигидаев.

«Мы увидели, как организован процесс оказания медицинской помощи в области клинических заболеваний, онкологии, психиатрии, детских болезней, как выстроена логистика работы скорой медицинской помощи и информационно-аналитического центра. Рассказали о своих наработках и взяли на вооружение их успешный опыт», — приводит слова Сигидаева пресс-служба курганского губернатора.

Помимо Сигидаева, в состав делегации вошли замглавы депздрава Елена Островских, главврач Центра профилактики Татьяна Пястолова, и. о. главврача Кетовской ЦРБ Игорь Радионов, и. о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин, директор Медицинского информационно-аналитического центра Елена Петровская. Они встретились с представителями Министерства здравоохранения Мордовии, руководителями местных медорганизаций, посетили медицинские учреждения региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в рамках реформы системы здравоохранения вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Власти считают, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала.

Делегация Курганской области под руководством Алексея Сигидаева (в центре фото) посетила Мордовию Фото предоставлено департаментом здравоохранения Курганской области

Курганцы посетили мордовские больницы Фото предоставлено департаментом здравоохранения Курганской области

Курганские и мордовские медики обменялись опытом Фото предоставлено департаментом здравоохранения Курганской области

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