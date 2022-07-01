Бастрыкин запретил принимать студентов в магистратуру

02 июля 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин укрепил качество образования в РФ, запретив набор студентов в магистратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин укрепил качество российского образования, запретив принимать студентов в магистратуру по направлению «Юриспруденция». Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Бастрыкин в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса <…> распорядился с предстоящего учебного года прекратить прием студентов в образовательные организации высшего образования СК РФ по направлению подготовки „Юриспруденция“ (магистратура, очная и заочная формы обучения)», — говорится в сообщении СК. Отмечается, что обучение студентов будет продолжаться исключительно в рамках специалитета. Все российские вузы вышли из Болонской системы. Это произошло после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фалькова, пишет RT. Его заместитель Петр Кучеренко уточнял, что российские вузы пока не собираются отказываться от бакалавриата и магистратуры. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин укрепил качество российского образования, запретив принимать студентов в магистратуру по направлению «Юриспруденция». Об этом сообщает пресс-служба СК России. «Бастрыкин в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса <…> распорядился с предстоящего учебного года прекратить прием студентов в образовательные организации высшего образования СК РФ по направлению подготовки „Юриспруденция“ (магистратура, очная и заочная формы обучения)», — говорится в сообщении СК. Отмечается, что обучение студентов будет продолжаться исключительно в рамках специалитета. Все российские вузы вышли из Болонской системы. Это произошло после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фалькова, пишет RT. Его заместитель Петр Кучеренко уточнял, что российские вузы пока не собираются отказываться от бакалавриата и магистратуры.