Замглавы Минобрнауки РФ: магистратура и бакалавриат останутся

Россия вышла из Болонской системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России пока не собираются отказываться от бакалавриата и магистратуры. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко на круглом столе КПРФ «Болонская система: вход и выход».

«Россия не может на сегодняшний день полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Модернизация российской системы образования не означает ее изоляции от внешнего мира. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», — сказал Кучеренко во время обсуждения Болонской системы образования, трансляция велась на сайте Госдумы.

Все российские вузы вышли из Болонской системы. Это произошло после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, цитирует «Ридус» главу Минобрнауки Валерия Фалькова. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внедрить в систему лучшие практики образования советского периода, сообщают «Дни.ру».