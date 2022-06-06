Все вузы России вышли из Болонской системы

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Вузы России отказались от иностранной системы обучения Фото:

Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — передает РИА «Новости» слова Афанасьева.

Ранее в Минобрнауки анонсировали отказ от иностранной системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он заявил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT.

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Все высшие учебные заведения России покинули Болонскую систему обучения. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. «11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — передает РИА «Новости» слова Афанасьева. Ранее в Минобрнауки анонсировали отказ от иностранной системы обучения. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрета на бакалавриат и магистратуру. Он заявил, что Россия перейдет на новую систему образования в течение нескольких лет, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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