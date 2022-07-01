Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства округа.
«Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ямальского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Исключения составляют граждане, работающие в лесах, для тех, кто занимается рекреационной деятельности и охотникам», — уточняется в документах правительства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС. Он был введен в конце прошлой недели из-за лесных пожаров.
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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства округа. «Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ямальского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Исключения составляют граждане, работающие в лесах, для тех, кто занимается рекреационной деятельности и охотникам», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС. Он был введен в конце прошлой недели из-за лесных пожаров.