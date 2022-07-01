01 июля 2022
30 июня 2022

Власти ЯНАО закрыли леса. Но не для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы
Власти ЯНАО закрыли леса, чтобы обеспечить пожарную и санитарную безопасность Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства округа.

«Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ямальского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Исключения составляют граждане, работающие в лесах, для тех, кто занимается рекреационной деятельности и охотникам», — уточняется в документах правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС. Он был введен в конце прошлой недели из-за лесных пожаров.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства округа. «Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ямальского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Исключения составляют граждане, работающие в лесах, для тех, кто занимается рекреационной деятельности и охотникам», — уточняется в документах правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС. Он был введен в конце прошлой недели из-за лесных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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