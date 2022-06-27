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25 июня 2022

В ЯНАО отменен режим ЧС, ситуация с пожарами взята под контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В ЯНАО действует один лесной пожар на территории 20 га Фото:

В Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Информация об этом размещена в официальной группе администрации Надымского района в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами в Надымском районе, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 18:00 27 июня отменен режим ЧС», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района.

Сообщается, что на территории ЯНАО действует один природный пожар, площадью 20 гектаров. На тушении работают 19 сотрудников поисково-спасательного отряда «Ямалспас».

Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа был введен режим ЧС. Горело около 400 гектаров леса.

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В Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Информация об этом размещена в официальной группе администрации Надымского района в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами в Надымском районе, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 18:00 27 июня отменен режим ЧС», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района. Сообщается, что на территории ЯНАО действует один природный пожар, площадью 20 гектаров. На тушении работают 19 сотрудников поисково-спасательного отряда «Ямалспас». Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа был введен режим ЧС. Горело около 400 гектаров леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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