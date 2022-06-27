В ЯНАО отменен режим ЧС, ситуация с пожарами взята под контроль

28 июня 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО действует один лесной пожар на территории 20 га Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Информация об этом размещена в официальной группе администрации Надымского района в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами в Надымском районе, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 18:00 27 июня отменен режим ЧС», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района. Сообщается, что на территории ЯНАО действует один природный пожар, площадью 20 гектаров. На тушении работают 19 сотрудников поисково-спасательного отряда «Ямалспас». Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа был введен режим ЧС. Горело около 400 гектаров леса. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Информация об этом размещена в официальной группе администрации Надымского района в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами в Надымском районе, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 18:00 27 июня отменен режим ЧС», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района. Сообщается, что на территории ЯНАО действует один природный пожар, площадью 20 гектаров. На тушении работают 19 сотрудников поисково-спасательного отряда «Ямалспас». Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа был введен режим ЧС. Горело около 400 гектаров леса.