Пермские соратники Жириновского приняли судьбоносные решения

Встреча однопартийцев прошла 2 июля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На внеочередной конференции ЛДПР в Перми был принят ряд решений, определяющих дальнейшую работу политической партии. Встреча была организована региональным отделением, рассказал URA.RU Олег Постников — руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края.

«Была выдвинута 101 кандидатура для выдвижения от ЛДПР во все округа Пермского края на выборы и довыборы в муниципалитетах региона. Вторым важным вопросом конференции стало избрание членов координационного совета пермского регионального отделения ЛДПР и контрольно-ревизионной комиссии с полномочиями на два года. Большинством голосов выбран координационный совет в количестве 7 человек», — рассказал собеседник агентства.

В завершении встречи переформированный корсовет провел выборы на должность координатора пермского реготделения ЛДПР. Им стал Бусовиков Константин Алексеевич — 27-летний уроженец Перми. Бусовиков впервые занял должность координатора пермского регионального отделения ЛДПР в 2021 году. Помимо управления регячейкой партии, Константин является руководителем фракции ЛДПР в гордуме Перми, где состоит в комитетах по местному самоуправлению и регламенту, а также экономическому развитию.

Лидером ЛДПР на протяжении 30 лет являлся Владиимир Жириновский, он умер 6 апреля после затяжной болезни. 18 мая депутаты ЛДПР проголосовали за назначение Леонида Слуцкого на пост руководителя фракции в Госдуме.