ВС РФ и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

02 июля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил о быстром взятии Лисичанска в ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска России и ЛНР установили контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Подразделения находятся в центре города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» — написал Кадыров в Telegram. По словам помощника главы Чеченской Республики, подразделения «Ахмат» совместно с корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от возможных националистов, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств. «Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — добавил глава Чечни. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Союзные войска России и ЛНР установили контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Подразделения находятся в центре города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» — написал Кадыров в Telegram. По словам помощника главы Чеченской Республики, подразделения «Ахмат» совместно с корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от возможных националистов, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств. «Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — добавил глава Чечни. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.