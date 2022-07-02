ВС РФ и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Союзные войска России и ЛНР установили контроль над городом Лисичанск в Луганской народной республике. Подразделения находятся в центре города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» — написал Кадыров в Telegram.
По словам помощника главы Чеченской Республики, подразделения «Ахмат» совместно с корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от возможных националистов, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств. «Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — добавил глава Чечни.
Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
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