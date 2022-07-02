Кадыров заявил, что Лисичанск полностью находится в окружении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Город Лисичанск полностью окружен военными ЛНР и России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в ближайшее время начнется полномасштабное наступление. Союзным силам осталось навести «финальные штрихи».

«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. <…> Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида, пишет RT. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции, передает «Национальная служба новостей».

Ранее помощник главы Чеченской Республики (ЧР) по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об окружении Лисичанска. По его словам, половина Приволья находится под контролем российских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что в Лисичанск вошли первые спецподразделения. Российские военные взяли под контроль промзону Лисичанска, ВСУ покидают территорию завода, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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