Свердловчанин с ДЦП, бесплатно убирающий мусор, лишился телефона

Антон Бурдин бесплатно убирает мусор в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Волонтер из Екатеринбурга Антон Бурдин, который все свое свободное время посвящает уборке мусора, остался без телефона. В личной беседе с корреспондентом URA.RU он сказал, что его мобильный практически вышел из строя. Купить новый Антон не может — пенсия по инвалидности очень небольшая, а мусор он собирает бесплатно.

«Моему мобильнику хана. Он почти перестал работать. Денег, чтобы купить новый, нет», — расстраивается волонтер Бурдин.

Смущаясь, он признался, что будет рад, если горожане помогут ему приобрести новый мобильный телефон. «Я был бы очень благодарен за такую помощь. Единственное требование к телефону — чтобы интернет нормально работал. Большего мне не надо», — говорит молодой человек.

Антон оставил свои реквизиты. Желающие могут перевести парню любую посильную сумму на новый телефон.

Антону Бурдину 29 лет. У него ДЦП (детский церебральный паралич — прим. URA.RU). Он живет в микрорайоне Компрессорный (Екатеринбург). Парень прославился тем, что на волонтерских началах наводит чистоту на территории родного района. Горожане прониклись симпатией к парню, у которого есть ограничения по здоровью, но это не мешает ему творить добрые дела. Сейчас Антон прибирает территорию отеля «Рамада».

Реквизиты Антона Бурдина. Все желающие могут поучаствовать в благотворительном сборе на новый мобильный телефон. Скрин: Антон Бурдин