На здании администрации Лисичанска установили знамя Победы. Город полностью перешел под контроль ЛНР

02 июля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Знамя Победы установили на здании администрации в Лисичанске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Красное знамя с серпом и молотом установлено на здании администрации Лисичанска, который полностью перешел под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На здании администрации города Лисичанск водружено знамя Победы», — написал он в своем telegram-канале.Марочко также прикрепил видео, на котором военный держит знамя, стоя на козырьке здания. Ранее об освобождении города сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что подразделения союзных войск уже установили контроль над Лисичанском. В Киеве признавали, что у украинских боевиков мало шансов в противостоянии войскам РФ и ЛНР. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защит республик Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Красное знамя с серпом и молотом установлено на здании администрации Лисичанска, который полностью перешел под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На здании администрации города Лисичанск водружено знамя Победы», — написал он в своем telegram-канале.Марочко также прикрепил видео, на котором военный держит знамя, стоя на козырьке здания. Ранее об освобождении города сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что подразделения союзных войск уже установили контроль над Лисичанском. В Киеве признавали, что у украинских боевиков мало шансов в противостоянии войскам РФ и ЛНР. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защит республик Донбасса.