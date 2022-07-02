Поисковики спасли свердловского пенсионера, заблудившегося в лесу. «Он начал задыхаться и кричать»

03 июля 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в свердловском лесу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спасатели из поискового отряда «ДПСО Прорыв» спасли 70-летнего свердловчанина, заблудившегося в лесу в Березовском (Свердловская область). Об этом спасатели рассказали в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Мы просили его оставаться на месте до прихода нашей поисковой группы. Я неоднократно выходила на связь и пыталась успокоить [пропавшего пенсионера] Андрея. Но он услышал сирену и принял решение продвигаться по лесу в сторону звукового сигнала», — рассказала руководитель отряда Наталья Волкова. Пенсионер заблудился в лесу ночью первого июля. Спасатели поддерживали связь с мужчиной через телефонные звонки. «Разговаривая с ним очередной раз по телефону, выяснилось, что Андрею стало плохо, он начал задыхаться и кричать», — рассказала Наталья. Поисковикам удалось определить местоположение пенсионера и спасти его. Ранее URA.RU сообщало о пропавшей 18-летней девушки из Каменска-Уральского, по словам ее мамы у свердловчанки неврологические проблемы, а за несколько дней до пропажи девушка думала о смерти. Ее нашли в лесу на следующие сутки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Спасатели из поискового отряда «ДПСО Прорыв» спасли 70-летнего свердловчанина, заблудившегося в лесу в Березовском (Свердловская область). Об этом спасатели рассказали в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Мы просили его оставаться на месте до прихода нашей поисковой группы. Я неоднократно выходила на связь и пыталась успокоить [пропавшего пенсионера] Андрея. Но он услышал сирену и принял решение продвигаться по лесу в сторону звукового сигнала», — рассказала руководитель отряда Наталья Волкова. Пенсионер заблудился в лесу ночью первого июля. Спасатели поддерживали связь с мужчиной через телефонные звонки. «Разговаривая с ним очередной раз по телефону, выяснилось, что Андрею стало плохо, он начал задыхаться и кричать», — рассказала Наталья. Поисковикам удалось определить местоположение пенсионера и спасти его. Ранее URA.RU сообщало о пропавшей 18-летней девушки из Каменска-Уральского, по словам ее мамы у свердловчанки неврологические проблемы, а за несколько дней до пропажи девушка думала о смерти. Ее нашли в лесу на следующие сутки.