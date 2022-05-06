06 мая 2022

Пропавшую в Каменске-Уральском 18-летнюю девушку нашли в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, опушка леса весной
В поисках Юлии Бушмановой участвовали волонтеры Фото:

В Свердловской области завершились поиски 18-летней Юлии Бушмановой, которая 5 мая ушла из дома и к вечеру не вернулась. Мать девушки Анастасия Филатова сообщила в соцсетях, что Юлия найдена, жива.

«Друзья! Доченька нашлась, в лесу сутки провела. Всем спасибо, кто молился», — написала Филатова. Что именно девушка делала в лесу, свердловчанка не уточнила.

Юлия Бушманова ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. В беседе с журналистом URA.RU мать девушки рассказывала, что очень переживает за дочь, так как та в последнее время часто думала о смерти из-за приступов болезни.

Юлию помогали искать волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

В Свердловской области завершились поиски 18-летней Юлии Бушмановой, которая 5 мая ушла из дома и к вечеру не вернулась. Мать девушки Анастасия Филатова сообщила в соцсетях, что Юлия найдена, жива. «Друзья! Доченька нашлась, в лесу сутки провела. Всем спасибо, кто молился», — написала Филатова. Что именно девушка делала в лесу, свердловчанка не уточнила. Юлия Бушманова ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. В беседе с журналистом URA.RU мать девушки рассказывала, что очень переживает за дочь, так как та в последнее время часто думала о смерти из-за приступов болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...