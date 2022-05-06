В Свердловской области завершились поиски 18-летней Юлии Бушмановой, которая 5 мая ушла из дома и к вечеру не вернулась. Мать девушки Анастасия Филатова сообщила в соцсетях, что Юлия найдена, жива.
«Друзья! Доченька нашлась, в лесу сутки провела. Всем спасибо, кто молился», — написала Филатова. Что именно девушка делала в лесу, свердловчанка не уточнила.
Юлия Бушманова ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. В беседе с журналистом URA.RU мать девушки рассказывала, что очень переживает за дочь, так как та в последнее время часто думала о смерти из-за приступов болезни.
Юлию помогали искать волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
Фото: Анастасия Филатова, vk.com
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В Свердловской области завершились поиски 18-летней Юлии Бушмановой, которая 5 мая ушла из дома и к вечеру не вернулась. Мать девушки Анастасия Филатова сообщила в соцсетях, что Юлия найдена, жива. «Друзья! Доченька нашлась, в лесу сутки провела. Всем спасибо, кто молился», — написала Филатова. Что именно девушка делала в лесу, свердловчанка не уточнила. Юлия Бушманова ушла из дома вечером 5 мая, оставив телефон под подушкой и не взяв лекарства, которые ей жизненно необходимы. В беседе с журналистом URA.RU мать девушки рассказывала, что очень переживает за дочь, так как та в последнее время часто думала о смерти из-за приступов болезни.