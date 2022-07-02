Тюменцы заступились за полуобнаженные статуи в центре города

Фонтан «Времена года» стал причиной спора из-за четырех статуй женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени вступили в спор с гостем города, которому не понравился фонтан «Времена года» со статуями молодых женщин на Цветном бульваре. В социальных сетях он рассказал, что, по его мнению, полуобнаженные статуи совращают и «прокачивают похоть».

«Давно не были в вашем городе, очень удивили полуголые женщины на фонтане. В детском парке прокачивают похоть? А потом пишут „там изнасиловали ребенка, тут поймали и изнасиловали“. <…> А вам нравится, как ваш центральный парк „облагородили“?» — поделился своей позицией автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы не согласились с мнением гостя. В комментариях пользователи напомнили, что многие скульптуры в мире тоже изображают полуобнаженное или обнаженное тело. «Обнаженные тела похотью не являются, сколько скульптур показывают обнаженное или полуобнаженное тело? И теперь надо убирать все?» — прокомментировал Александр Воробьев. «Думаю, что вам лучше в Питер не ездить, раз не можете отличить искусство от разврата, а то там вам совсем плохо станет», — высказался Абрам Тиссен. Ирина Зезюлина уточнила, что статуи все же одеты: «Статуи не голые, а облаченные в платья, там даже видно, как струится ткань».

Фонтан «Времена года» представляет собой шатер из металла и цветного витража, под которым расположились четыре бронзовые статуи молодых женщин в легких развивающихся одеждах. Они символизируют зиму, весну, лето и осень.

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