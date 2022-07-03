«Вкусно — и точка» разберется с производителями булок с плесенью

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Фестиваль «О, да! Еда!». Екатеринбург, фастфуд, бургер, еда
Москвичке продали бургер с плесенью в ресторане «Вкусно — и точка» Фото:

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» будет разбираться с производителями булок для бургеров после того, как в одном из заведений сети посетительнице продали бургер с плесенью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — сообщили URA.RU.

Ранее жительница Москвы пожаловалась, что в одном из заведений сети ей продали бургер с плесенью. Рестораны «Вкусно — и точка» появились в России вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s.

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» будет разбираться с производителями булок для бургеров после того, как в одном из заведений сети посетительнице продали бургер с плесенью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — сообщили URA.RU. Ранее жительница Москвы пожаловалась, что в одном из заведений сети ей продали бургер с плесенью. Рестораны «Вкусно — и точка» появились в России вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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