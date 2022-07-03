«Вкусно — и точка» разберется с производителями булок с плесенью

Москвичке продали бургер с плесенью в ресторане «Вкусно — и точка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» будет разбираться с производителями булок для бургеров после того, как в одном из заведений сети посетительнице продали бургер с плесенью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — сообщили URA.RU.

Ранее жительница Москвы пожаловалась, что в одном из заведений сети ей продали бургер с плесенью. Рестораны «Вкусно — и точка» появились в России вместо ушедшего с отечественного рынка McDonald’s.