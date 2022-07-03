В Кремле прокомментировали фото Путина, «взбудоражившие Запад»

03 июля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Для России важно, что фото Владимира Путина нравятся россиянам, заявил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Президента РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о фотографиях президента России Владимира Путина, которые «взбудоражили Запад». Представитель Кремля сказал, что западным лидерам нужно укреплять моральный облик. «Для нас же главное не то, кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они будоражат, и кто потом там начинает заниматься уже разглагольствованиями „по Фрейду“, ну это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик», — высказался Песков интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании «Большой семерки» предложил всем «раздеться» по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина», ссылаясь на знаменитое фото президента России, на котором он занимается верховой ездой с обнаженным торсом. Путин ответил, что обнаженные представители G7 были бы «отвратительным зрелищем», передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о фотографиях президента России Владимира Путина, которые «взбудоражили Запад». Представитель Кремля сказал, что западным лидерам нужно укреплять моральный облик. «Для нас же главное не то, кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они будоражат, и кто потом там начинает заниматься уже разглагольствованиями „по Фрейду“, ну это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик», — высказался Песков интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании «Большой семерки» предложил всем «раздеться» по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина», ссылаясь на знаменитое фото президента России, на котором он занимается верховой ездой с обнаженным торсом. Путин ответил, что обнаженные представители G7 были бы «отвратительным зрелищем», передает телеканал 360.