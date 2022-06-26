Джонсон предложил лидерам G7 раздеться, чтобы быть «круче Путина»

26 июня 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться Фото: depositphotos.com Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Об этом сообщает газета Daily Mail. Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться. «Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин», — высказался премьер-министр Британии. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить «показ верховой езды с обнаженной грудью». Лидеры стран припомнили давно завирусившееся фото президента РФ Владимира Путина. Идею с верховой ездой поддержала также председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, которая, однако, не оценила затею с раздеванием. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к лидерам стран G7 заявил о беспрецедентном глобальном кризисе из-за антироссийских санкций. «2023 год может быть еще хуже», — заявил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Об этом сообщает газета Daily Mail. Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться. «Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин», — высказался премьер-министр Британии. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить «показ верховой езды с обнаженной грудью». Лидеры стран припомнили давно завирусившееся фото президента РФ Владимира Путина. Идею с верховой ездой поддержала также председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, которая, однако, не оценила затею с раздеванием. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к лидерам стран G7 заявил о беспрецедентном глобальном кризисе из-за антироссийских санкций. «2023 год может быть еще хуже», — заявил он.