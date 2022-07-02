Новейший трамвай прокатился по Челябинску

Новейший трамвай 2022 года выпуска вышел на улицы Челябинска на обкатку. Трамвай оснащен подсветкой дверей, современными системами безопасности, кондиционирования, а также выполнен в новом дизайне.
«Новый вагон 2022 года вышел на улицы Челябинска на обкатку. Он проехал по улице Российской», — сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».
Первый из 30 новейших трамвайных вагонов, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве, прибыл в Челябинск в середине июня. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Конкурс на их изготовление выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса. Первая партия определена в 30 трамваев — на их закупку выделено порядка 1,8 млрд рублей. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.
Новейший трамвай 2022 года выпуска вышел на улицы Челябинска на обкатку. Трамвай оснащен подсветкой дверей, современными системами безопасности, кондиционирования, а также выполнен в новом дизайне. «Новый вагон 2022 года вышел на улицы Челябинска на обкатку. Он проехал по улице Российской», — сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Первый из 30 новейших трамвайных вагонов, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве, прибыл в Челябинск в середине июня. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Конкурс на их изготовление выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса. Первая партия определена в 30 трамваев — на их закупку выделено порядка 1,8 млрд рублей. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.