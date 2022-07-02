02 июля 2022
01 июля 2022

Новейший трамвай прокатился по Челябинску

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, электротранспорт, трамвай, городской транспорт
Всего в город поставят 80 новых вагонов (фото из архива) Фото:

Новейший трамвай 2022 года выпуска вышел на улицы Челябинска на обкатку. Трамвай оснащен подсветкой дверей, современными системами безопасности, кондиционирования, а также выполнен в новом дизайне.

«Новый вагон 2022 года вышел на улицы Челябинска на обкатку. Он проехал по улице Российской», — сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Первый из 30 новейших трамвайных вагонов, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве, прибыл в Челябинск в середине июня. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Конкурс на их изготовление выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса. Первая партия определена в 30 трамваев — на их закупку выделено порядка 1,8 млрд рублей. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.

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Новейший трамвай 2022 года выпуска вышел на улицы Челябинска на обкатку. Трамвай оснащен подсветкой дверей, современными системами безопасности, кондиционирования, а также выполнен в новом дизайне. «Новый вагон 2022 года вышел на улицы Челябинска на обкатку. Он проехал по улице Российской», — сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Первый из 30 новейших трамвайных вагонов, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве, прибыл в Челябинск в середине июня. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Конкурс на их изготовление выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса. Первая партия определена в 30 трамваев — на их закупку выделено порядка 1,8 млрд рублей. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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