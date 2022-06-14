Старт радикальному обновлению трамвайного парка в Челябинске дал губернатор Алексей Текслер (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск доставили первый из 30 новейших трамвайных вагонов, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве. Низкопольный трамвай оснащен подсветкой дверей, современными системами безопасности кондиционирования, а также выполнен в новом дизайне, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«После разгрузки вагона с трейлера порядка 10 дней займет настройка его оборудования, включая электронные компоненты. После тестовой эксплуатации в городе он начнет перевозить пассажиров», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Конкурс на их изготовление выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса. Первая партия определена в 30 трамваев — на их закупку выделено порядка 1,8 млрд рублей. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Старые трамваи и троллейбусы, некоторые из которых успели износиться на 95%, челябинские власти намерены продать с аукциона. На металлолом пойдут 65 троллейбусов и 80 трамвайных вагонов.

Фото: пресс-служба миндротранса Челябинской области

Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области