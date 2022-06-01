Скандального застройщика заставили рассчитаться с рабочими в ЯНАО

02 июня 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Выплатить долг работникам компании постановила прокуратура региона Фото: Анна Майорова © URA.RU Застройщик «ГорСтрой» задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Такую информацию выяснила прокуратура ЯНАО в ходе проверки, сообщается на сайте ведомства. «Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Горстрой». Установлено, что у организации перед 110 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2022 года в размере свыше 10 млн рублей», — написано в сообщении прокуратуры ЯНАО. В ходе проверки выяснилось, что «ГорСтрой» выплачивал своим сотрудникам неполную сумму. Против застройщика возбуждено дело об административном правонарушении. В результате вмешательства прокуратуры компания выплатила все, что была должна своим сотрудникам. Ранее URA.RU сообщало, что дом, который «ГорСтрой» возвел в Салехарде, в шторм подперли кранами. Позже в компании объяснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть, чтобы избежать разрушения подсистемы конструкции. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Застройщик «ГорСтрой» задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Такую информацию выяснила прокуратура ЯНАО в ходе проверки, сообщается на сайте ведомства. «Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Горстрой». Установлено, что у организации перед 110 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2022 года в размере свыше 10 млн рублей», — написано в сообщении прокуратуры ЯНАО. В ходе проверки выяснилось, что «ГорСтрой» выплачивал своим сотрудникам неполную сумму. Против застройщика возбуждено дело об административном правонарушении. В результате вмешательства прокуратуры компания выплатила все, что была должна своим сотрудникам. Ранее URA.RU сообщало, что дом, который «ГорСтрой» возвел в Салехарде, в шторм подперли кранами. Позже в компании объяснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть, чтобы избежать разрушения подсистемы конструкции.