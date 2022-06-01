01 июня 2022
31 мая 2022

Скандального застройщика заставили рассчитаться с рабочими в ЯНАО

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура, прокуратура россии, погоны, эмблема прокуратуры, юрист первого класса
Выплатить долг работникам компании постановила прокуратура региона Фото:

Застройщик «ГорСтрой» задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Такую информацию выяснила прокуратура ЯНАО в ходе проверки, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Горстрой». Установлено, что у организации перед 110 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2022 года в размере свыше 10 млн рублей», — написано в сообщении прокуратуры ЯНАО.

В ходе проверки выяснилось, что «ГорСтрой» выплачивал своим сотрудникам неполную сумму. Против застройщика возбуждено дело об административном правонарушении. В результате вмешательства прокуратуры компания выплатила все, что была должна своим сотрудникам.

Ранее URA.RU сообщало, что дом, который «ГорСтрой» возвел в Салехарде, в шторм подперли кранами. Позже в компании объяснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть, чтобы избежать разрушения подсистемы конструкции.

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Застройщик «ГорСтрой» задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. Такую информацию выяснила прокуратура ЯНАО в ходе проверки, сообщается на сайте ведомства. «Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Горстрой». Установлено, что у организации перед 110 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2022 года в размере свыше 10 млн рублей», — написано в сообщении прокуратуры ЯНАО. В ходе проверки выяснилось, что «ГорСтрой» выплачивал своим сотрудникам неполную сумму. Против застройщика возбуждено дело об административном правонарушении. В результате вмешательства прокуратуры компания выплатила все, что была должна своим сотрудникам. Ранее URA.RU сообщало, что дом, который «ГорСтрой» возвел в Салехарде, в шторм подперли кранами. Позже в компании объяснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть, чтобы избежать разрушения подсистемы конструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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